Кирхи Ингерманландии. История и культура народов Ленинградской области

05 июня, четверг, 10:00

Белая кирха – некогда самая большая лютеранская церковь в округе. Памятник архитектуры 17-го века, к сожалению, в руинах. Храм святого Иоанна Крестителя в Губаницах действующий, и это не только кирха, но и культурно-исторический центр.

Какие тайны хранит молосковицкая церковь и какие ещё свидетельства истории ингерманландской культуры сохранились в Волосовском районе Ленинградской области – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург