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24 июля, четверг, 09:15

Карельские Мальдивы и неизведанные места Северного Приладожья

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Светлый песок и чудесные пляжи – не случайно остров Койонсаари называют райским островом или карельскими Мальдивами. Туристам важно помнить, что он находится на территории национального парка. Но интересны эти места не только для туристов, но и для учёных-исследователей.

О проектах национального парка "Ладожские шхеры", об исследованиях и открытиях учёных РГО  и других удивительных местах Северного Приладожья рассказываем в нашем репортаже из Карелии.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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