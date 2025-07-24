Карельские Мальдивы и неизведанные места Северного Приладожья

24 июля, четверг, 09:15

Светлый песок и чудесные пляжи – не случайно остров Койонсаари называют райским островом или карельскими Мальдивами. Туристам важно помнить, что он находится на территории национального парка. Но интересны эти места не только для туристов, но и для учёных-исследователей.

О проектах национального парка "Ладожские шхеры", об исследованиях и открытиях учёных РГО и других удивительных местах Северного Приладожья рассказываем в нашем репортаже из Карелии.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург