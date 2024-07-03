Какую выбрать специальность и как правильно подать документы на поступление в вуз?

03 июля, среда, 10:24

20 июня началась приемная кампания в российских вузах. Она продлится месяц. В правила подачи документов в последние годы внесли несколько изменений. Что нужно знать абитуриенту, чтобы повысить шансы на зачисление?

Подать заявления в пять разных вузов, а в рамках одного вуза выбрать пять образовательных программ – такие возможности в этом году предоставляются абитуриентам. Во всех вузах организованы горячие линии для помощи выпускникам.

Об этих и других особенностях поступления в петербургские вузы.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург