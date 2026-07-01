Первый канал
Санкт-Петербург
20:12 01 июля 2026, среда
1tvspb.ru
01 июля, среда, 10:19

Какие профессии востребованы сегодня?

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Тысячи вакансий, экспресс собеседования, новые карьерные перспективы. На ярмарке "Работа России" было очень многолюдно. Здесь можно быстро получить ответы на вопросы, обсудить условия, и более широко взглянуть на свои возможности.

 

По официальным данным, уровень безработицы в Петербурге сейчас составляет полтора процента.

На учете в Центре занятости состоят порядка 10 000 человек, с которыми проводится индивидуальная работа.

О тенденциях на рынке труда подробнее в нашем репортаже. 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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