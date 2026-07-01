Какие профессии востребованы сегодня?

Тысячи вакансий, экспресс собеседования, новые карьерные перспективы. На ярмарке "Работа России" было очень многолюдно. Здесь можно быстро получить ответы на вопросы, обсудить условия, и более широко взглянуть на свои возможности.
По официальным данным, уровень безработицы в Петербурге сейчас составляет полтора процента.
На учете в Центре занятости состоят порядка 10 000 человек, с которыми проводится индивидуальная работа.
О тенденциях на рынке труда подробнее в нашем репортаже.
Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.