Какие профессии востребованы сегодня?

01 июля, среда, 10:19

Тысячи вакансий, экспресс собеседования, новые карьерные перспективы. На ярмарке "Работа России" было очень многолюдно. Здесь можно быстро получить ответы на вопросы, обсудить условия, и более широко взглянуть на свои возможности.

По официальным данным, уровень безработицы в Петербурге сейчас составляет полтора процента.

На учете в Центре занятости состоят порядка 10 000 человек, с которыми проводится индивидуальная работа.

О тенденциях на рынке труда подробнее в нашем репортаже.