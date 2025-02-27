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27 февраля, четверг, 10:41

Какие начинки можно завернуть в блины? Масленица — время для смелых экспериментов

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Что общего у фисташковой пасты, сметаны и красной икры? Это можно положить в блин. Блин вообще очень открытый продукт в самом широком смысле: ведь практически всё, от шпината до фуагра он радостно примет, а мы с удовольствием съедим.

Конечно, хороший блин будет вкусен и сам по себе. Но дубайский шоколад, мраморная говядина, яйцо пашот только украсят традиционное блюдо. Масленица — самое время для экспериментов. О необычных сочетаниях в начинке и тесте рассказываем в нашем блинном дайджесте.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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