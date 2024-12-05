Как звучит буллинг? И что такое бабуллинг?

04 декабря, среда, 10:07

Школьники дразнили друг друга всегда. Проблема буллинга или травли не новая. Но по-новому взглянуть на неё предложили современным подросткам.

Юные творцы со всей страны приехали в Петербург на конкурс "Равный – равному", чтобы в режиме реального времени создать высказывание о том, как решить старую проблему.

Лучшие работы, в дополнение к призам и признанию, будут крутить на общественных экранах в школах страны, как настоящую социальную рекламу.

А организовала конкурс петербургская "Академия талантов" и её Центр медиаискусств.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.