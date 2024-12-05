Первый канал
Санкт-Петербург
06:40 05 декабря 2024, четверг
1tvspb.ru
04 декабря, среда, 10:07

Как звучит буллинг? И что такое бабуллинг?

Версия для печати

Школьники дразнили друг друга всегда. Проблема буллинга или травли не новая. Но по-новому взглянуть на неё предложили современным подросткам.

Юные творцы со всей страны приехали в Петербург на конкурс "Равный – равному", чтобы в режиме реального времени создать высказывание о том, как решить старую проблему.

Лучшие работы, в дополнение к призам и признанию, будут крутить на общественных экранах в школах страны, как настоящую социальную рекламу. 

А организовала конкурс петербургская "Академия талантов" и её Центр медиаискусств.

 

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
В Петербурге создадут региональный филиал "Сириуса". ...
13.04.2023, 10:18

В Петербурге создадут региональный филиал "Сириуса". ...

Искусство без границ. Равные возможности в пространстве ...
20.05.2022, 8:52

Искусство без границ. Равные возможности в пространстве ...

Творческие каникулы с пользой
06.04.2022, 13:54

Творческие каникулы с пользой

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru