Как взглянуть на привычные городские достопримечательности с необычного ракурса?

14 мая, среда, 09:34

Петербург, Петроград, Ленинград. Только лишь название нашего города прочно ассоциируется с воинской славой всей страны. А уж сколько мест, памятников и музеев рассказывают о героических событиях, не счесть. Поэтому неудивительно, что появляются отдельные туристические маршруты по боевой истории России.

Разнообразную экскурсионную программу подготовило Городское туристско-информационное бюро при поддержке Комитета по развитию туризма.

И предназначена она, в первую очередь, для гостей Петербурга.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Перый канал. Петербург.