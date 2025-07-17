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17 июля, четверг, 10:30

Как устроен отель на колёсах? О путешествии с комфортом по железной дороге

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Поезд как поезд, разве что расцветка непривычная. Но в этом вагоне – люксовые купе с душем и туалетом, в другом – ресторан с шеф-поваром и только свежими продуктами. А есть и вовсе целый вагон с номером гостиничного уровня.

Как устроен уникальный поезд-отель и кто на нём ездит? Какой вагон понравился бы Толстому или Пушкину? Как провести время в дороге между двумя столицами? При чём тут космический корабль "Буран? Обо всём об этом в нашем репортаже с Московского вокзала.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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