Как устроен отель на колёсах? О путешествии с комфортом по железной дороге

17 июля, четверг, 10:30

Поезд как поезд, разве что расцветка непривычная. Но в этом вагоне – люксовые купе с душем и туалетом, в другом – ресторан с шеф-поваром и только свежими продуктами. А есть и вовсе целый вагон с номером гостиничного уровня.

Как устроен уникальный поезд-отель и кто на нём ездит? Какой вагон понравился бы Толстому или Пушкину? Как провести время в дороге между двумя столицами? При чём тут космический корабль "Буран? Обо всём об этом в нашем репортаже с Московского вокзала.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург