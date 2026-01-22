Первый канал
22:23 22 января 2026, четверг
22 января, четверг, 09:43

Как управлять автомобилем на зимней дороге? О снежно-ледовой гонке

Без шипов, без АБС. Две системы электронной стабилизации по заснеженной дороге. Звучит как вызов. Так оно и есть! В Ленинградской области проходит многочасовая шоссейно-кольцевая гонка в максимально сложных условиях, где даже просто удержаться на трассе на самом деле совсем не просто. А еще надо прийти к финишу первым.

Вызов приняли 15 команд. Подробности о том, как проходила снежно-ледовая гонка, в нашем репортаже.

 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева, Первый канал. Петербург.

 

