Как стать дипломированным сыроделом в Школе фермера

30 сентября, вторник, 09:05

Крафтовое сыроделие и гурманов порадует, и прибыль принесёт. Но только если грамотно выстроить процесс, в котором важны и технологии, и экономика, и юридическая сторона. И всему этому нужно где-то научиться.

В конце сентября новый поток школы фермеров — "сыроделие и рыбоводство" — начал занятия на семейной сыроварне в деревне Извара Волосовского района Ленинградской области. Её основатели — Людмила и Константин Галановы, опытные сыроделы, которые знают обо всех нюансах профессии и могут рассказать о них начинающим.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург