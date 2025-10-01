Первый канал
Санкт-Петербург
20:47 01 октября 2025, среда
1tvspb.ru
30 сентября, вторник, 09:05

Как стать дипломированным сыроделом в Школе фермера

Версия для печати

Крафтовое сыроделие и гурманов порадует, и прибыль принесёт. Но только если грамотно выстроить процесс, в котором важны и технологии, и экономика, и юридическая сторона. И всему этому нужно где-то научиться.

В конце сентября новый поток школы фермеров — "сыроделие и рыбоводство" — начал занятия на семейной сыроварне в деревне Извара Волосовского района Ленинградской области. Её основатели — Людмила и Константин Галановы, опытные сыроделы, которые знают обо всех нюансах профессии и могут рассказать о них начинающим.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru