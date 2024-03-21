Как снова научиться радоваться жизни?

20 марта, среда, 14:31

Многие участники боевых действий испытывают серьёзные трудности при возвращении к мирной жизни. Приходится лечить и телесные, и душевные травмы. Кому-то нужна помощь специалистов, кому-то - поддержка близких или просто неравнодушных людей. Как решали эти проблемы раньше и что можно сделать сегодня?

Проект "Возвращение" благотворительный фонд "Диакония" открыл полтора года назад. Для того, чтобы помочь участникам боевых действий и их семьям адаптироваться к мирной реальности, и справляться с теми трудностями, которые могут возникать в процессе этой адаптации. Об этом и других проектах реабилитации после СВО.

Виктория Федорвоа, олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангедина Введенская. Первый канал. Петербург.