Как предупредить генетические заболевания?

17 декабря, вторник, 10:40

Когда речь идёт о генетических поломках. Почти никто в России о них не знает, а тем более не пользовался преконцепционным скринингом. Что это? И почему в идеале каждая пара должна проходить такую процедуру?

В одной капле крови хранится информация о самых редких болезнях. Ещё их называют орфанными. В ней содержится информация о почти сотне тысяч таких образцов. И учёные исследовали их настолько хорошо, что могут заранее – ещё на стадии планирования беременности – сказать о риске проявления недуга у ребёнка. Почему каждой паре необходимо делать исследование своего генома?

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург