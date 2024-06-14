Как попасть в сказку? Интерактивный детский театр с погружением в атмосферу приключений

14 июня, пятница, 11:44

Самый прямой путь в сказку – печка Бабы Яги, и хозяйка избушки на курьих ножках вовсе не страшная, а очень даже симпатичная. Находчивость и смекалка помогают детям выбраться из непростой ситуации и отправиться навстречу новым приключениям.

В этом году интерактивный театр "Сказкин Дом" отмечает 15-летие, в его репертуаре уже более 50 постановок разных форматов. Своих зрителей здесь выращивают почти с пеленок, готовы принимать малышей начиная с одного года. Почему дети любят сказки - разбиралась наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.