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1tvspb.ru
29 января, среда, 12:13

Как перевоспитать трудных подростков?

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Это уютное заведение не просто кофейня, а часть социального проекта, где молодым людям предлагают попробовать себя в профессии бариста и таким образом найти себе первую работу. И это только одна из площадок Центра Святителя Василия Великого, который занимается перевоспитанием трудных подростков.

Центр святителя Василия Великого недавно отметил 20-летие и является уникальным проектом  в сфере социальной реабилитации.

Семьи его воспитанников ждут от программы чуда – и для многих это шанс, что оно действительно произойдет.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.  

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