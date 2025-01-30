Как перевоспитать трудных подростков?

Это уютное заведение не просто кофейня, а часть социального проекта, где молодым людям предлагают попробовать себя в профессии бариста и таким образом найти себе первую работу. И это только одна из площадок Центра Святителя Василия Великого, который занимается перевоспитанием трудных подростков.
Центр святителя Василия Великого недавно отметил 20-летие и является уникальным проектом в сфере социальной реабилитации.
Семьи его воспитанников ждут от программы чуда – и для многих это шанс, что оно действительно произойдет.
Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.