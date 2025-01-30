Как перевоспитать трудных подростков?

29 января, среда, 12:13

Это уютное заведение не просто кофейня, а часть социального проекта, где молодым людям предлагают попробовать себя в профессии бариста и таким образом найти себе первую работу. И это только одна из площадок Центра Святителя Василия Великого, который занимается перевоспитанием трудных подростков.

Центр святителя Василия Великого недавно отметил 20-летие и является уникальным проектом в сфере социальной реабилитации.

Семьи его воспитанников ждут от программы чуда – и для многих это шанс, что оно действительно произойдет.