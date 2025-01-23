Как отметить Новый год по китайскому календарю

22 января, среда, 09:41

Самый праздничный китайский иероглиф – не просто знак: в нем зашифрованы обязательные составляющие счастья. Когда они находятся в гармонии, у человека всё будет хорошо. Иероглиф чаще всего можно увидеть на новогодних сувенирах, ведь это самое популярное пожелание.

По китайскому календарю новый год змеи наступит 29 января. Рассказываем о том, как отметить праздник согласно китайским национальным традициям.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург