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22 января, среда, 09:41

Как отметить Новый год по китайскому календарю

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Самый праздничный китайский иероглиф – не просто знак: в нем зашифрованы обязательные составляющие счастья. Когда они находятся в гармонии, у человека всё будет хорошо. Иероглиф чаще всего можно увидеть на новогодних сувенирах, ведь это самое популярное пожелание.

По китайскому календарю новый год змеи наступит 29 января. Рассказываем о том, как отметить праздник согласно китайским национальным традициям.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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