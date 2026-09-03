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02 сентября, среда, 13:30

Как научить детей играть в простые дворовые игры?

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Догонялки во дворе с ребятами или игра в классики - это яркие воспоминания из детства. Сотрудники детских садов решили напомнить горожанам о том, что играть - это просто. И провели Всероссийскую акцию, в рамках которой взрослые и дети водили хороводы, прыгали через резиночку и весело проводили время.

Главная цель акции - чтобы родители не просто были наблюдателями, а качественно проводили время со своими детьми.

В дальнейшем такую же акцию хотят провести для учащихся младших и средних классов.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

 

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