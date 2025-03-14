Как художники используют цифровые материалы для создания новых форм искусства

14 марта, пятница, 09:24

Виртуальная хрущёвка, светодиодная птица Сирин и "Анахронизмов отголоски, следы раздробленных структур" - творческие проекты современных художников.

VR-технологии, science-art, фиджитал, видеоарт на основе нейросетевых генераций — технологии развиваются стремительно, а использовать программный код для творчества художники только начинают. Сейчас территория медиа-арта - это полигон для смелых экспериментов и сочетания всего со всем.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург