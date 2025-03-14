Первый канал
Санкт-Петербург
16:20 14 марта 2025, пятница
1tvspb.ru
14 марта, пятница, 09:24

Как художники используют цифровые материалы для создания новых форм искусства

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Виртуальная хрущёвка, светодиодная птица Сирин и "Анахронизмов отголоски, следы раздробленных структур" - творческие проекты современных художников.

VR-технологии, science-art, фиджитал, видеоарт на основе нейросетевых генераций — технологии развиваются стремительно, а использовать программный код для творчества художники только начинают. Сейчас территория медиа-арта - это полигон для смелых экспериментов и сочетания всего со всем. 

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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