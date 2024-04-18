Как готовятся к летнему сезону в Ораниенбауме?

16 апреля, вторник, 10:12

Более четырёх тысяч экспонатов находится в Большом Меншиковском дворце. И раз в год здесь устраивают генеральную уборку. К очистке произведений искусств от загрязнений допускают только опытных хранителей. Они трепетно обрабатывают фарфор, проводят обеспыливание и натирают паркет.

Дворцово-парковый ансамбль считается ценнейшим образцом садово-паркового искусства второй половины 18 – середины 19 веков. Сейчас садовники активно - поправляют дорожки, убирают ветки и остатки осенних листьев, и, конечно, облагораживают цветники. В этом году здесь посадят более 40 тысяч цветов. Туристический сезон здесь откроется 27 апреля.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.