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09 сентября, среда, 17:39

Как человеку с ментальными особенностями вести активную социальную жизнь?

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Может ли человек с ментальными особенностями жить не в закрытом интернате, а в обычной квартире? Дружить, работать, самостоятельно, принимать решения. Для многих регионов это пока вопрос, а для Петербурга уже практика. Именно поэтому сюда приехали специалисты со всей страны, чтобы своими глазами увидеть, как меняется система, если в её центре не учреждение, а человек.

Об образовательной программе "Нормализация жизни" расскажем в нашем сюжете.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

 

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