06:38 19 ноября 2025, среда
18 ноября, вторник, 11:00

Ижорская керамика. Возрождение традиционного гончарного ремесла

Аутентичный ижорский горн должен быть закопан в землю, но чтобы его можно было показать и рассмотреть, автору пришлось немного схитрить. Но работает это так же, как и 100 лет назад, и таким же дедовским способом – на дровах.

Дмитрий Ткачёв — художник-керамист, вместе с женой Ольгой они живут в деревне Кошкино Кингисеппского района и возрождают традиционное для этих мест гончарное ремесло. Как работает аутентичная печь, зачем дуть "подручему" в ногу и как стихийный декор становится художественной особенностью?

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

