История не по учебнику. О реконструкции знаменитого танкового боя Зиновия Колобанова

17 сентября, четверг, 11:40

На один день поле под Петербургом превратилось в место танкового сражения. Военный лагерь, артиллерия, техника – всё напоминает об атмосфере Ленинградского фронта 41-го года.

В историю этот бой вошёл как подвиг Зиновия Колобанова: пяти советским танкам удалось уничтожить 43 машины противника, а 22 из них вывел из строя экипаж под командованием старшего лейтенанта Колобанова.

Как реконструкторы отметили День танкиста – рассказываем в нашем репортаже из исторического парка в Ленинградской области.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург