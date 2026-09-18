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17 сентября, четверг, 11:40

История не по учебнику. О реконструкции знаменитого танкового боя Зиновия Колобанова

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На один день поле под Петербургом превратилось в место танкового сражения. Военный лагерь, артиллерия, техника – всё напоминает об атмосфере Ленинградского фронта 41-го года.

В историю этот бой вошёл как подвиг Зиновия Колобанова: пяти советским танкам удалось уничтожить 43 машины противника, а 22 из них вывел из строя экипаж под командованием старшего лейтенанта Колобанова.

Как реконструкторы отметили День танкиста – рассказываем в нашем репортаже из исторического парка в Ленинградской области.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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