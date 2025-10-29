История и современные проекты Юсуповского дворца. Юбилей Дома учителя

29 октября, среда, 11:00

Прогуляться по дому Феликса Юсупова и его жены Ирины, побывать вместе с ними на балу можно благодаря необычному театральному проекту «Мистерии». А ведь замечательной сохранностью интерьеров дворец во многом обязан тому, что ровно 100 лет назад его отдали работникам просвещения.

Об истории Юсуповского дворца, о реставрации его залов и покоев знаменитой фамилии, о театральных коллаборациях рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург