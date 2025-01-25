Первый канал
Санкт-Петербург
09:46 25 января 2025, суббота
1tvspb.ru
24 января, пятница, 11:00

История и легенды Копорской крепости

Версия для печати

История славной русской крепости началась с того, что её разрушил Александр Невский. Позднее она обзавелась современнейшим механизмом подъёма моста – в лучших петербургских традициях. А в окрестных землях производили знаменитый чай, который в итоге запретил император.

Копорская крепость построена на скальном мысу, на выгодном для обороны месте, а с другой стороны крепость охраняет сама природа – речка Копорка, которая в древности была полноводной. Об одном из древнейших оборонительных сооружений Руси и о связанных с ним легендах рассказываем в нашем репортаже из Копорья.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал. Санкт-Петербург. 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Чайные традиции разных культур
31.05.2016, 14:07

Чайные традиции разных культур

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru