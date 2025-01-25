История и легенды Копорской крепости

24 января, пятница, 11:00

История славной русской крепости началась с того, что её разрушил Александр Невский. Позднее она обзавелась современнейшим механизмом подъёма моста – в лучших петербургских традициях. А в окрестных землях производили знаменитый чай, который в итоге запретил император.

Копорская крепость построена на скальном мысу, на выгодном для обороны месте, а с другой стороны крепость охраняет сама природа – речка Копорка, которая в древности была полноводной. Об одном из древнейших оборонительных сооружений Руси и о связанных с ним легендах рассказываем в нашем репортаже из Копорья.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал. Санкт-Петербург.