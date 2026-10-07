Исследование русского кода. Творческое объединение mader nort и «академический андеграунд»

07 октября, среда, 12:00

Концертная площадка находится в необычном месте – под сводами Гостиного двора, музыканты располагаются в арочных проёмах, зрители – на Невском проспекте. Программа тоже нетривиальная: современная академическая музыка в сочетании с рок-риффами и фольклорными мелодиями.

Все участники проекта закончили консерваторию, многие аспирантуру, некоторые там же преподают. Но культура многогранна, а русская душа может вместить в себя бесконечно много. О молодых композиторах, их проектах и номинациях на премию "Золотой софит" рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Данил Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург