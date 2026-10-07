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07 октября, среда, 12:00

Исследование русского кода. Творческое объединение mader nort и «академический андеграунд»

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Концертная площадка находится в необычном месте – под сводами Гостиного двора, музыканты располагаются в арочных проёмах, зрители – на Невском проспекте. Программа тоже нетривиальная: современная академическая музыка в сочетании с рок-риффами и фольклорными мелодиями.

Все участники проекта закончили консерваторию, многие аспирантуру, некоторые там же преподают. Но культура многогранна, а русская душа может вместить в себя бесконечно много. О молодых композиторах, их проектах и номинациях на премию "Золотой софит" рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Данил Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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