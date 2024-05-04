Искусство звукового оформления в кино

03 мая, пятница, 14:47

Подобрать звуковое решение для фильма в соответствии с режиссёрской концепцией, и при этом остаться соавтором, и привнести в него что-то своё. Лучших начинающих звукорежиссёров наградили на десятом Международном кинофестивале студенческих работ звукорежиссёров «Интонации».

В этом году на фестиваль было подано более 400 заявок. Кроме российских звукорежиссеров свои работы присылали студенты из Великобритании, Кореи, Аргентины, Италии. География участников обширна – более 20 стран. Среди жюри - американский звукорежиссёр Роланд Вайс, работавший с Мартином Скорсезе.

Анастасия Шахова, олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.