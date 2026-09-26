Искусство открывает двери исторического пространства Конюшенного двора

24 сентября, четверг, 11:30

Бывший Музей придворных экипажей никогда не был открыт для широкой публики, но на три дня ситуация изменилась. Здание стало площадкой проведения фестиваля «Из профессорской квартиры», и гости могли ознакомиться с современным искусством и узнать, как проходит реставрация уникальных интерьеров.

Галерея искусств KGallery предложила тем, кто здесь оказался, концерты, лекции, выставку и уникальный шанс побывать в доселе закрытом историческом пространстве.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург