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24 сентября, четверг, 11:30

Искусство открывает двери исторического пространства Конюшенного двора

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Бывший Музей придворных экипажей никогда не был открыт для широкой публики, но на три дня ситуация изменилась. Здание стало площадкой проведения фестиваля «Из профессорской квартиры», и гости могли ознакомиться с современным искусством и узнать, как проходит реставрация уникальных интерьеров.

Галерея искусств KGallery предложила тем, кто здесь оказался, концерты, лекции, выставку и уникальный шанс побывать в доселе закрытом историческом пространстве.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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