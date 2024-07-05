Инсталляция Кабаковых в Эрмитаже, премьера оперы «Летучий голландец», выставка Н. Рериха, гала-концерт фестиваля «Мир классического романса» и цветочное оформление Думской башни

05 июля, пятница, 10:06

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Главном штабе можно впервые можно увидеть тотальную инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых – проект города-музея.

В Эрмитажном театре Сергей Стадлер и Петербург-концерт проводят Морской фестиваль, на котором представляют премьеру оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".

В KGallery открылась выставка работ Николая Рериха из частных коллекций – живопись, графика, документы.

В Санкт-Петербурге проходит первый Международный музыкальный фестиваль "Мир классического романса", который завершится гала-концертом в Капелле.

До сентября Думская башня будет оформлена цветочными композициями "На облаках любви".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург.