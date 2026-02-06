Инклюзивный археологический класс в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа

Идея создания программы «Прошлое на кончиках пальцев» принадлежит Владимиру Матвееву, заместителю директора Эрмитажа по выставкам и развитию с 1996 по 2015 год. Уже на протяжении 20 лет воспитанники двух школ-интернатов для слабовидящих и слепых детей посещают этот класс в течение трёх лет. Столько длится обучающая программа.
Во время занятий ребята, например, участвуют в раскопках.
В классе стоят специальные песочницы, внутри которых скрываются ценные находки.
Для этих занятий были созданы реплики вещей.
