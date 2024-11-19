Импровизировать, танцевать и выражать свои чувства. Инклюзивные театральные проекты в "Нормальном месте"

19 ноября, вторник, 10:24

Быть проявленным - значит свободно выражать свои чувства, ценности и способности в этом мире. Это помогает наслаждаться жизнью и улучшает ее качество. Людям с ограниченными возможностями здоровья делать это сложнее, но тоже возможно. В "Нормальном месте" проходит фестиваль "Встреча".

Фестиваль "Встреча" проходит впервые. На одной площадке он объединил три творческие студии - "Особую мастерскую" от благотворительной организации "Перспективы", художественный проект "Инклюзивный танец" и студию "Зрасте".

В них занимаются люди разных возрастов и с разными возможностями здоровья: кто-то с тяжёлыми нарушениями развития, кто-то слабовидящий или незрячий, кто-то с заболеваниями аутического спектра.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.