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Санкт-Петербург
22:38 19 ноября 2024, вторник
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19 ноября, вторник, 10:24

Импровизировать, танцевать и выражать свои чувства. Инклюзивные театральные проекты в "Нормальном месте"

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Быть проявленным - значит свободно выражать свои чувства, ценности и способности в этом мире. Это помогает наслаждаться жизнью и улучшает ее качество. Людям с ограниченными возможностями здоровья делать это сложнее, но тоже возможно. В "Нормальном месте" проходит фестиваль "Встреча".

Фестиваль "Встреча" проходит впервые. На одной площадке он объединил три творческие студии - "Особую мастерскую" от благотворительной организации "Перспективы",  художественный проект "Инклюзивный танец" и студию "Зрасте".

В них занимаются люди разных возрастов и с разными возможностями здоровья: кто-то  с тяжёлыми нарушениями развития, кто-то слабовидящий или незрячий, кто-то с заболеваниями аутического спектра.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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