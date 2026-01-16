Хоббихорсинг – детская забава или спорт?

14 января, среда, 10:30

Наступает год лошади по восточному календарю, а значит, стоит внимательнее присмотреться и к хоббихорсингу — как ни крути, к символу 2026-го он имеет почти прямое отношение. Даже если наездник несет лошадь, а не наоборот.

Каким образом игра в лошадку приобрела мировую известность, вышла на уровень серьезных соревнований и обрела огромное количество поклонников, в том числе в Петербурге? Кто и зачем занимается хоббихорсингом – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург