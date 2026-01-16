Первый канал
Санкт-Петербург
10:34 16 января 2026, пятница
1tvspb.ru
14 января, среда, 10:30

Хоббихорсинг – детская забава или спорт?

Версия для печати

Наступает год лошади по восточному календарю, а значит, стоит внимательнее присмотреться и к хоббихорсингу — как ни крути, к символу 2026-го он имеет почти прямое отношение. Даже если наездник несет лошадь, а не наоборот.

Каким образом игра в лошадку приобрела мировую известность, вышла на уровень серьезных соревнований и обрела огромное количество поклонников, в том числе в Петербурге? Кто и зачем занимается хоббихорсингом – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru