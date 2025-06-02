Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
02 июня, понедельник, 10:30

Готовимся к летним поездкам – отрабатываем навыки контраварийного вождения

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Скользкая дорога, мощный мотор. Недостаток опыта. Одно неверное движение рулём может привести к неожиданному окончанию маршрута. Как не попасть в такую ситуацию и как из неё выкрутиться?

Дрифт выглядит эффектно, он выполнен профессионалом - руководителем автодрома - в специально предназначенном для этого месте. Рядовому водителю на дорогах общего пользования так делать точно не надо. Хотя умение управлять заносом само по себе очень полезно, как и вообще все, вроде бы необязательные навыки — то же скоростное прохождение змейки, например. Казалось бы, это абсолютно неприкладная история. В жизни такого не бывает. Да, но не совсем!

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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