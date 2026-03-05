Первый канал
Санкт-Петербург
01:09 06 марта 2026, четверг
1tvspb.ru
05 марта, четверг, 10:48

Государственные награды за отвагу. Школьники выполняют производственные задачи. Вечер восточной поэзии. Фестиваль басовых инструментов. Тюльпаны на Думской башне

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Александр Бегов вручил государственные награды и поощрения Президента России выдающимся жителям Петербурга.

Победителей и призёров регионального этапа чемпионата "Профессионалы" наградили в Петербурге. В этом году в нём приняли участие около двух тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования. В рамках конкурса они выполняли проекты, востребованные на рынке труда, и решали реальные производственные задачи.

Вечер восточной поэзии имени Даниила Гранина прошёл в 20-ый, юбилейный раз. Участие в нём приняли студенты, которые приехали учиться в Петербург. Это ребята из Армении, Вьетнама, Индии, Китая, Марокко и других стран.

Международный фестиваль "Новая жизнь басовых инструментов" пройдёт в четвёртый раз. В Северной столице соберутся музыканты со всей страны и из Белоруссии.

Тюльпаны - главный символ весны и приближающегося праздника. Убранство Думской башни превратилось в цветущую оранжерею. Пять тысяч тюльпанов разных сортов были специально выращены для фестиваля "Весна на высоте". 

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru