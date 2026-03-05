Государственные награды за отвагу. Школьники выполняют производственные задачи. Вечер восточной поэзии. Фестиваль басовых инструментов. Тюльпаны на Думской башне

05 марта, четверг, 10:48

Александр Бегов вручил государственные награды и поощрения Президента России выдающимся жителям Петербурга.

Победителей и призёров регионального этапа чемпионата "Профессионалы" наградили в Петербурге. В этом году в нём приняли участие около двух тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования. В рамках конкурса они выполняли проекты, востребованные на рынке труда, и решали реальные производственные задачи.

Вечер восточной поэзии имени Даниила Гранина прошёл в 20-ый, юбилейный раз. Участие в нём приняли студенты, которые приехали учиться в Петербург. Это ребята из Армении, Вьетнама, Индии, Китая, Марокко и других стран.

Международный фестиваль "Новая жизнь басовых инструментов" пройдёт в четвёртый раз. В Северной столице соберутся музыканты со всей страны и из Белоруссии.

Тюльпаны - главный символ весны и приближающегося праздника. Убранство Думской башни превратилось в цветущую оранжерею. Пять тысяч тюльпанов разных сортов были специально выращены для фестиваля "Весна на высоте".

