Городской проект «Петербургский дизайн» помогает местным предпринимателям выйти на новый уровень популярности и поднять продажи. Как это работает?

08 апреля, понедельник, 10:07

В нашем городе стартовал приём заявок на участие в проекте "Петербургский дизайн 3.0", который как раз и призван помочь локальным брендам продвигать свою продукцию. Что нового будет в этом году и, как прошли предыдущие сезоны?

Изначально проект задумывался, чтобы, с одной стороны, помочь местным мастерам заявить о себе более широкой аудитории, а с другой — заполнить опустевшие площади торговых центров. Но "Петербургский дизайн" явно перерос уровень "антикризисного" проекта. Теперь его цели — заявить о местных брендах, как о самоценном явлении в мире моды и легкой промышленности.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург