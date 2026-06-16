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16 июня, вторник, 10:30

Город путешественников с самым большим количеством автомобилей на душу населения

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Мы нашли самый необычный город в Ленинградской области: его жители – путешественники и живут в своих собственных автодомах. Расположился этот временный населенный пункт на берегу живописнейшего озера Плетнёвое в Выборгском районе.

Зачем его обитателям так много транспорта, откуда они приехали и как долго можно жить в машине? Всё это выяснила наша съёмочная группа, побывав на открытии летнего сезона автопутешествий.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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