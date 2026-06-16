Город путешественников с самым большим количеством автомобилей на душу населения

16 июня, вторник, 10:30

Мы нашли самый необычный город в Ленинградской области: его жители – путешественники и живут в своих собственных автодомах. Расположился этот временный населенный пункт на берегу живописнейшего озера Плетнёвое в Выборгском районе.

Зачем его обитателям так много транспорта, откуда они приехали и как долго можно жить в машине? Всё это выяснила наша съёмочная группа, побывав на открытии летнего сезона автопутешествий.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург