Где выдающийся физиолог Иван Петрович Павлов проводил свои знаменитые эксперименты?

24 сентября, вторник, 10:57

Это - башня молчания. Здесь все сделано для того, чтобы вот эта небольшая камера была максимально изолирована от внешнего влияния. Чтобы не проникал шум - толстые стены, а чтобы избавиться от вибрации, камеру подвесили на крюке. Вокруг самой башни был ров, и даже шумную улицу перенесли подальше от башни. Внутри камеры находилась собака. Здесь выдающийся физиолог Иван Петрович Павлов проводил свои знаменитые исследования.

Экскурсия по институту экспериментальной медицины, где работал Иван Петрович Павлов.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Анжелика Григорьева, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург