Гастроли Китайской акробатической труппы, концерт Академического симфонического оркестра, выставка акварелей Татьяны Анисимовой, премьеры в театре «Зазеркалье» и Театре музыкальной комедии

27 сентября, пятница, 10:04

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Китайский театр из Гуанчжоу показывает на новой сцене Мариинского театра знаменитую акробатическую драму "Лебедь".

Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Димитриса Ботиниса открывает сезон.

В театре "Зазеркалье" поставили оперу "Ванька Жуков и Мантигомо Ястребиный Коготь" по рассказам А.П. Чехова.

В Выставочном центре Союза художников можно познакомиться с акварелями Татьяны Анисимовой.

В Театре музыкальной комедии представили мюзикл "Капитанская дочка" композитора Андрея Петрова.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.