Гастроли Китайской акробатической труппы, концерт Академического симфонического оркестра, выставка акварелей Татьяны Анисимовой, премьеры в театре «Зазеркалье» и Театре музыкальной комедии

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
Китайский театр из Гуанчжоу показывает на новой сцене Мариинского театра знаменитую акробатическую драму "Лебедь".
Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Димитриса Ботиниса открывает сезон.
В театре "Зазеркалье" поставили оперу "Ванька Жуков и Мантигомо Ястребиный Коготь" по рассказам А.П. Чехова.
В Выставочном центре Союза художников можно познакомиться с акварелями Татьяны Анисимовой.
В Театре музыкальной комедии представили мюзикл "Капитанская дочка" композитора Андрея Петрова.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.