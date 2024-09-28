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27 сентября, пятница, 10:04

Гастроли Китайской акробатической труппы, концерт Академического симфонического оркестра, выставка акварелей Татьяны Анисимовой, премьеры в театре «Зазеркалье» и Театре музыкальной комедии

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Китайский театр из Гуанчжоу показывает на новой сцене Мариинского театра знаменитую акробатическую драму "Лебедь".

Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Димитриса Ботиниса открывает сезон.

В театре "Зазеркалье" поставили оперу "Ванька Жуков и Мантигомо Ястребиный Коготь" по рассказам А.П. Чехова.

В Выставочном центре Союза художников можно познакомиться с акварелями Татьяны Анисимовой.

В Театре музыкальной комедии представили мюзикл "Капитанская дочка" композитора Андрея Петрова.

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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