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1tvspb.ru
29 мая, четверг, 15:43

Футбол для детей

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На стадионе Дубки встретились 12 футбольных команд. Но сами матчи здесь только часть программы, а футбол больше, чем просто спорт. Здесь прошли соревнования для команд школ интернатов и детских центров.

Турнир, конечно, спортивный, но в первую очередь радостный.

Поэтому абсолютно все участники получили награды и призы.

Кубки, медали, комплекты мячей и торты — восстанавливать силы после игр.

А победителям досталась еще и персональная минута чемпионского триумфа.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

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