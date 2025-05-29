Футбол для детей

На стадионе Дубки встретились 12 футбольных команд. Но сами матчи здесь только часть программы, а футбол больше, чем просто спорт. Здесь прошли соревнования для команд школ интернатов и детских центров.
Турнир, конечно, спортивный, но в первую очередь радостный.
Поэтому абсолютно все участники получили награды и призы.
Кубки, медали, комплекты мячей и торты — восстанавливать силы после игр.
А победителям досталась еще и персональная минута чемпионского триумфа.
Виктория Федорова, Олег Подъячев, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург