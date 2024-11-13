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Санкт-Петербург
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13 ноября, среда, 10:37

Французские сыровары в Ленинградской области

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Сыр — как много в этом слове! И сколько труда стоит за процессом превращения обычного молока в головку ароматного, маслянистого, твердого или мягкого, с плесенью или корочкой — деликатеса! Но одного трудолюбия, конечно, мало, нужно знать тонкости процессов, и, главное, правильно представлять конечный результат.

Крафтовый сыр стремительно покоряет сердца петербургских гурманов. Молодая качотта, выдержанный с трюфелем, мягкий с белой плесенью. Откуда берется, кто его делает и возможно ли создать идеальный Камамбер за пределами Франции?

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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