Французские сыровары в Ленинградской области

13 ноября, среда, 10:37

Сыр — как много в этом слове! И сколько труда стоит за процессом превращения обычного молока в головку ароматного, маслянистого, твердого или мягкого, с плесенью или корочкой — деликатеса! Но одного трудолюбия, конечно, мало, нужно знать тонкости процессов, и, главное, правильно представлять конечный результат.

Крафтовый сыр стремительно покоряет сердца петербургских гурманов. Молодая качотта, выдержанный с трюфелем, мягкий с белой плесенью. Откуда берется, кто его делает и возможно ли создать идеальный Камамбер за пределами Франции?

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.