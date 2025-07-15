Первый канал
Санкт-Петербург
12:11 15 июля 2025, вторник
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15 июля, вторник, 09:40

Фотографическая память. О реставрации старинных снимков

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Почему старинные фотографии такого хорошего качества и можно ли сфотографировать за раз тысячу человек в портретном качестве? А что делать с фото, если пошла трещина? Реставратор старых фотографий – это редкая специальность.

Рассказываем о восстановлении уникального снимка, на котором запечатлены 1118 человек. И лицо каждого можно разглядеть настолько детально, будто это фото на паспорт. С реставратором Анной Асеевой встретилась наша съёмочная группа.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

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