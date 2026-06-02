Фестиваль национальных культур народов Севера: музыка и традиции Камчатки

Для того, чтобы выступить в белоколонном зале РГПУ имени А.И. Герцена, герои нашего сюжета 2,5 часа летели на самолёте до Петропавловска-Камчатского, потом оттуда 9 часов до Москвы, потом на поезде. Фольклорный ансамбль «В'эем» редко выезжает за пределы своего региона, а до Петербурга в большом составе добрался впервые.

Фестиваль национальных культур много лет проводит Институт народов Севера для организации диалога и обмена опытом.

Первый канал, Санкт-Петербург