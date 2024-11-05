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05 ноября, вторник, 10:31

Фестиваль национальных культур "Землячество". О своих традициях рассказывает молодежь из разных регионов России и других стран

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Каждый год ко Дню народного единства в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов проводят праздник - фестиваль национальных культур "Землячество" О своих традициях рассказывают студенты из разных регионов России и других стран. Как им живётся в Петербурге и, что они хотят рассказать о своей родине?

На фестивале свою культуру представляли девять землячеств. Представители Казахстана, Татарстана, Тывы, народов Севера. Они проводили творческие мастер-классы и знакомили гостей с блюдами национальной кухни.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

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