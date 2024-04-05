Фестиваль балета «Dance Open», «Весна-2024» в Союзе художников, премьера театрального хоррора «Мёртвые души» и выставка графики Бориса Непомнящего

05 апреля, пятница, 12:18

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Выставочном центре Союза художников открылась ежегодная выставка "Весна-2024". В этом году акцент на монументальное искусство и декоративно-прикладное.

9 апреля стартует Международный фестиваль балета "Dance Open". На сцене Александринского театра можно увидеть пять балетных спектаклей российских и зарубежных современных коллективов.

В Музее Ф. М. Достоевского открылась выставка иллюстраций Бориса Непомнящего к произведения писателя.

Самый молодой в Петербурге государственный театр "Левендаль" к 215-летию Н. В. Гоголя подготовил премьеру "Мёртвые души" в жанре хоррора.

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург