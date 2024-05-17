Фестиваль «Такой Зощенко?!», концерт «Орфей» Сергея Стадлера, выставка работ Гавриила Лубнина, перезагрузка «Ленинградской весны» и премьера в Большом театре кукол

17 мая, пятница, 12:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В арт-пространстве "Ловцы снов" открылась выставка "Такой Зощенко?!" – это ключевое событие фестиваля к 130-летию писателя.

В понедельник Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера даст концерт "Орфей" в Эрмитажном театре.

Работы легендарного художника андеграунда Гавриила Лубнина можно увидеть в KGallery.

Композитор Антон Танонов возродил фестиваль "Ленинградская весна", который проходит на разных музыкальных площадках города.

Большой театр кукол представил премьеру пластического спектакля "Мы с тобой одной крови" о Маугли.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург