Первый канал
Санкт-Петербург
13:15 17 мая 2024, пятница
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17 мая, пятница, 12:00

Фестиваль «Такой Зощенко?!», концерт «Орфей» Сергея Стадлера, выставка работ Гавриила Лубнина, перезагрузка «Ленинградской весны» и премьера в Большом театре кукол

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В арт-пространстве "Ловцы снов" открылась выставка "Такой Зощенко?!" – это ключевое событие фестиваля к 130-летию писателя.

В понедельник Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера даст концерт "Орфей" в Эрмитажном театре.

Работы легендарного художника андеграунда Гавриила Лубнина можно увидеть в KGallery.

Композитор Антон Танонов возродил фестиваль "Ленинградская весна", который проходит на разных музыкальных площадках города.

Большой театр кукол представил премьеру пластического спектакля "Мы с тобой одной крови" о Маугли.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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