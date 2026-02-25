Первый канал
25 февраля, среда, 10:53

Фестиваль «Даргомыжский. Роль гения в Отечестве»

Перенестись в атмосферу 19 века, оказаться в квартире знаменитого артиста Императорского Александринского театра Василия Самойлова и насладиться произведениями великого композитора Александра Даргомыжского.  В Петербурге прошёл открытый региональный фестиваль «Да.Р.Г.О.», и один из концертов состоялся в музее-квартире, где его участники ознакомились с экспозицией и погрузились в петербургскую театральную культуру 19 - начала 20 веков.

Задача фестиваля не только сохранить культурно-историческую преемственность отечественной музыкальной культуры, но и выявить и поддержать талантливую молодёжь.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

