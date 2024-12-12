Фарфор и бронза скульптора Александра Ива

12 декабря, четверг, 10:33

Плавные изгибы фарфора и чёткие линии бронзы, трогательные жанровые сцены и абстрактные композиции – всё это результат творческой работы художника, который знает, как поймать неуловимое настроение момента и заключить его в скульптурную форму.

В мастерской Александра Ива ещё не оформленный фарфор стоит на стеллажах вместе с бронзовыми композициями и графическими эскизами. Художник работает в разных формах, жанрах, стилях, с разными материалами и различными инструментами. Вилок, ложек и тёрок в мастерской едва ли не больше, чем на обычной кухне.

За работой скульптора наблюдала наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург