Этнические мотивы в одежде. Как мода возвращается к истокам?

04 июля, пятница, 13:49

Шишаки, поневы и фартуки: мода возвращается к истокам. Мы расскажем, как этника проникает в современный гардероб, где дизайнеры черпают идеи для новых коллекций и как сегодня интерпретируются народные мотивы.

Российский этнографический музей – настоящая мечта для любого художника.

Здесь собраны визуальные образы народов и эпох.

В фондах музея - предметы быта и гардероба, которые носили люди в разные времена в разных уголках страны.

Коллекция позволяет проследить, как менялась мода на протяжении столетий, и найти в национальной одежде, украшениях и даже в интерьерных деталях те характерные черты, которые позволяют говорить об особом культурном коде.

Первый канал и Российский этнографический музей начинают новый проект.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первй канал, Петербург.