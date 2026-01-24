Первый канал
Санкт-Петербург
07:40 24 января 2026, суббота
1tvspb.ru
23 января, пятница, 11:00

Эпоха грамзаписи: от фонографа до граммофона

Сегодня виниловые проигрыватели переживают возрождение, а пластинка снова стала отличным подарком. Но и конструктивно современные аппараты не очень отличаются от самых первых – некоторым из них стукнуло больше сотни лет. Хотя тогда для людей воспроизведение звука стало настоящим чудом!

Как работают проигрыватели прошлого? Чем различаются патефон и граммофон? Почему именно в Гатчине открылся музей грамзаписи? Рассказываем об уникальных экземплярах коллекции Анатолия Горбатенко.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

