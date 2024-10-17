Эксклюзивные программы для особенных людей в Российском этнографическом музее

15 октября, вторник, 11:00

90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Но откуда брать эти знания слабовидящим или незрячим людям? Для этой категории населения музеи составляют специальные экскурсионные программы, помогают им прикоснуться к артефактам истории. Подробнее о том, как Российский этнографический музей создают безграничную среду

Подробнее о том, как в Российском этнографическом музее создают безграничную среду.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.