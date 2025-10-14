Первый канал
Санкт-Петербург
14:55 14 октября 2025, вторник
1tvspb.ru
14 октября, вторник, 09:15

Экотропа по Новоорловскому заказнику: новый природный маршрут в Петербурге

Версия для печати

Вот через дорогу стоят высокие новостройки, а здесь – лесной оазис: тропинки, молодые деревья, разнообразие птиц. Открытие новой экотропы в черте города – это, по понятным причинам, дело редкое.

Наблюдать за фауной и флорой в Новоорловском заказнике можно было и раньше, но лесопарк был неухоженным, где-то даже заваленным мусором. И одним из инициаторов того, чтобы сделать на его базе экотропу, стала компания-застройщик близлежащих домов.

О том, какой получился маршрут, рассказываем в нашем репортаже с церемонии открытия.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru