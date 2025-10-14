Экотропа по Новоорловскому заказнику: новый природный маршрут в Петербурге

14 октября, вторник, 09:15

Вот через дорогу стоят высокие новостройки, а здесь – лесной оазис: тропинки, молодые деревья, разнообразие птиц. Открытие новой экотропы в черте города – это, по понятным причинам, дело редкое.

Наблюдать за фауной и флорой в Новоорловском заказнике можно было и раньше, но лесопарк был неухоженным, где-то даже заваленным мусором. И одним из инициаторов того, чтобы сделать на его базе экотропу, стала компания-застройщик близлежащих домов.

О том, какой получился маршрут, рассказываем в нашем репортаже с церемонии открытия.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург