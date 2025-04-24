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23 апреля, среда, 10:30

Экоремонт: как обновить дом с заботой об окружающей среде

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Начало весны – время, когда многим хочется что-то обновить, подкрасить, сделать ремонт дома или на даче. Как выбрать отделочные и стройматериалы, на что обращать внимание?

Есть ли такие материалы, которые можно считать безопасными для здоровья и экологии? На что ориентироваться при выборе краски? Как организовать процесс ремонта с заботой об окружающей среде? На эти вопросы вместе с экспертами искала ответы наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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